ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ЦСКА заключил новое соглашение с вратарем Игорем Акинфеевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

38-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА, за основной состав команды играет с 2003 года. На его счету в ЦСКА 766 матчей (363 – на ноль) и 111 – за сборную России.

В составе ЦСКА он стал шестикратным чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.