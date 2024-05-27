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Эксперт предположил, что боксерский бой между Минеевым и Исмаиловым разочарует

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов назвал бойца Владимира Минеева фаворитом боя по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым, однако усомнился в зрелищности предстоящего поединка.

"У меня есть большие опасения, что бой Минеева и Исмаилова по правилам бокса может многих разочаровать. Часто так получается, когда бойцы ММА выходят боксировать, чего-то яркого зритель не видит. Владимира мы сейчас чаще наблюдаем в контексте кикбоксинга. И едва ли кто-то скажет, что его бои против Ивана Штыркова и Кости Глухова прошли очень зрелищно. Но говорят же, что бои делают стили", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

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"Стиль Магомеда в боксе – постоянное давление, где-то работа наскоками, взрывы. Тут я вижу три сценария развития событий: либо Исмаилов все-таки достает Минеева, либо Минеев жестко встречает Исмаилова, либо же Владимир сумеет все 24 минуты держать Магомеда на расстоянии, попутно обстреливая и набирая очки. Третий вариант, конечно, болельщики воспримут так себе. Я удивлен, что они боксируют 8 раундов – это очень серьезная дистанция, которая требует серьезной функциональной подготовки", - отметил эксперт.

"Бой хорош тем, что в нем есть интрига, есть что-то личное между спортсменами, есть богатая история. Все в любом случае включат посмотреть бой, чтобы узнать, что же там произойдет. Фаворитам вижу Владимира, так как ударные дисциплины – его конек. Но Исмаилов сто процентов способен удивить", - подчеркнул Тарасов.

Бой по правилам бокса состоится 20 июля. Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA — в 2018 (ничья) и 2021 (победа Минеева) годах.

кикбоксинг бокс MMA Виталий Тарасов Владимир Минеев Магомед Исмаилов
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