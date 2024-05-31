Российский боксер Сусленков проведет бой с венесуэльцем Васкесом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Артем Сусленков встретится на боксерском ринге с Вилмером Васкесом из Весесуэлы, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Восьмираундовый поединок пройдет 7 июня в Москве и будет со-главным на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия", организованном промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

На профессиональном ринге Сусленков выиграл все десять поединков, семь из них – нокаутом. На счету Васкеса 12 побед (восемь – нокаутом), три поражения, две ничьи.

Как сообщалось, в главном бою шоу в Москве российский боксёр Алексей Егоров в поединке за пояс WBA International в первом тяжёлом весе встретится с американцем Брэндоном Глэнтоном.