МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.