Вратарь сборной России по футболу Лунев стал игроком "Динамо"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Динамо" объявило о подписании контракта с голкипером Андреем Луневым.

"Соглашение с вратарем сборной России рассчитано до конца сезона-2025/26 и подразумевает опцию продления еще на год", - сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Предыдущий сезон 32-летний Лунев провел в "Карабахе", с которым выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого был вратарем немецкого "Байера". Значительная часть карьеры связана с "Зенитом", в котором Лунев стал трехкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок России.