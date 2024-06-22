Глава Минспорта РФ заявил о высоком уровне организации Игр БРИКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отметил высокий уровень организации Игр БРИКС в Казани.

"Игры прошли на высоком организационном уровне. Осталось еще несколько дисциплин. Но мы уже можем говорить о том, что они прошли успешно, впервые в таком, открытом формате", - сказал он журналистам в Казани в субботу.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани.

В соревнованиях принимают участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран мира.