Поиск

Российский боксер Агрба прокомментировал победу алжирки Хелиф на ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр-2019, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба выразил мнение о победе алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже и прокомментировал участие в Играх проваливших гендерный тест спортсменок.

"Сейчас у меня идет подготовка к предстоящему бою, я за олимпийским спортом особо не слежу. Но слышал про Иман Хелиф и скандал вокруг нее. Не знаю, как там все на самом деле, но могу сказать одно точно: в спорте мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины с женщинами", - сказал Агрба "Интерфаксу".

СпортПровалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф выиграла золото ОИЧитать подробнее

В пятницу Хелиф выиграла золотую медаль в женском боксерском турнире Олимпиады в весовой категории до 66 кг, победив китаянку Ян Лю.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест. Она была дисквалифицирована во время чемпионата мира, который проходил весной 2023 года в Нью-Дели. Причина - повышенный уровень тестостерона в крови. По итогам тестирования было установлено, что спортсменка является носителем и XY-хромосом.

Решение было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). Эта организация в 2023 году была исключена из олимпийского движения, а потому олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать Хелиф в участии в ОИ.

IBA МОК бокс ОИ Иман Хелиф Харитон Агрба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры-2024

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф выиграла золото ОИ

Олимпийские игры-2024

Сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады

Олимпийские игры-2024

Уроженка Барнаула выиграла золото ОИ в художественной гимнастике

Олимпийские игры-2024

С одной медалью. Россияне завершили выступление на ОИ

С одной медалью. Россияне завершили выступление на ОИ

МОК заявил о планах наградить российских фигуристов бронзой ОИ-2022

Надаль отказался от участия в US Open

Надаль отказался от участия в US Open

Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022

Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022

Российский вратарь Сафонов в среду дебютирует в составе ПСЖ

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате неустойки от ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате неустойки от ЦСКА
Олимпийские игры-2024

Тренировки по плаванию на открытой воде в Сене отменены

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });