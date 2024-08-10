Российский боксер Агрба прокомментировал победу алжирки Хелиф на ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр-2019, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба выразил мнение о победе алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже и прокомментировал участие в Играх проваливших гендерный тест спортсменок.

"Сейчас у меня идет подготовка к предстоящему бою, я за олимпийским спортом особо не слежу. Но слышал про Иман Хелиф и скандал вокруг нее. Не знаю, как там все на самом деле, но могу сказать одно точно: в спорте мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины с женщинами", - сказал Агрба "Интерфаксу".

В пятницу Хелиф выиграла золотую медаль в женском боксерском турнире Олимпиады в весовой категории до 66 кг, победив китаянку Ян Лю.

В прошлом году Хелиф не прошла гендерный тест. Она была дисквалифицирована во время чемпионата мира, который проходил весной 2023 года в Нью-Дели. Причина - повышенный уровень тестостерона в крови. По итогам тестирования было установлено, что спортсменка является носителем и XY-хромосом.

Решение было вынесено Международной ассоциацией бокса (IBA). Эта организация в 2023 году была исключена из олимпийского движения, а потому олимпийские соревнования по боксу проводит подразделение Международного олимпийского комитета. МОК не стал препятствовать Хелиф в участии в ОИ.