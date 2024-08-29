Мирра Андреева вылетела из US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от американки Эшли Крюгер во втором круге проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу представительницы США.

Андреева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 23-е место, Крюгер – 59-е.

Андреева – серебряный призер ОИ-2024 в Париже в парном турнире вместе с 18-й ракеткой мира Дианой Шнайдер. Та, в свою очередь, пробилась в третий раунд US Open, победив датчанку Клару Таусон (67). Следующей соперницей Шнайдер будет 96-я ракетка мира Сара Эррани из Италии.