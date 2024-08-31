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Дубль новичка "Зенита" Гонду принес команде крупную победу над "Пари НН"

Дубль новичка "Зенита" Гонду принес команде крупную победу над "Пари НН"
Лусиано Гонду ("Зенит")
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 разгромили нижегородский "Пари НН" в седьмом матче чемпионата Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Дубль оформил недавно ставший игроком "Зенита" аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Его голы в дебютном матче состоялись на 30-й и 56-й минутах. На 69-й минуте в составе петербуржцев отличился Вендел.

Между тем, перешедший накануне в "Зенит" из московского "Спартака" Александр Соболев в заявку петербуржцев на игру не попал.

"Зенит" набрал 17 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. У ближайшего преследователя, московского "Локомотива", 15 очков; команда имеет игру в запасе.

Зенит Пари НН футбол
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