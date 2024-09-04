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Соболев заявил, что об уходе из "Спартака" думал еще в октябре

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" нападающий Александр Соболев заявил, что планы покинуть московский "Спартак" озвучивал еще осенью прошлого года.

"Если быть совсем честным, то впервые я сказал "Спартаку", что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня", - приводит слова Соболева "Чемпионат".

27-летний футболист играл в "Спартаке" с лета 2020 года. 30 августа 2024 года он перешел в "Зенит".

футбол Спартак Зенит Александр Соболев
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