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В Москве открыли памятник советскому боксеру Борису Лагутину

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - На Троекуровском кладбище Москвы в среду открыли памятник двукратному олимпийскому чемпиону по боксу Борису Лагутину.

Памятник советскому боксеру создал заслуженный скульптор России Владимир Усов, в числе работ которого – памятники двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Ивану Ярыгину и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому.

"Борис Лагутин был поистине легендарной личностью, мегазвездой мирового бокса. Золотыми буквами он вписал свое имя во всемирную историю спорта. Его отличали блестящая техника, невероятная сила воли и несокрушимый дух победителя. Для любителей бокса он был настоящим кумиром. Борис Лагутин был не только выдающимся спортсменом. Он был настоящим патриотом, который гордился своей страной и всегда стремился прославить ее на международной арене", - заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, слова которой приводит пресс-служба организации.

СпортУмер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис ЛагутинЧитать подробнее

Помимо Кириенко, на церемонии присутствовали, замминистра спорта Алексей Морозов, генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу, а также семья Лагутина.

Лагутин выигрывал олимпийское золото на Играх-1964 в Токио и ОИ-1968 в Мехико. Также он является шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы. На первой для себя Олимпиаде, в 1960 году в Риме, он стал обладателем бронзовой медали.

Боксер скончался 5 сентября 2022г, когда ему было 84 года.

бокс Борис Лагутин Татьяна Кириенко
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