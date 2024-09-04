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Папин проведет бой с французом Гатье в лиге AMC SUF по новым правилам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин и действующий чемпион Франции по кикбоксингу Флоран Гатье сойдутся в главном поединке дебютного турнира бойцовской лиги AMC SUF (Absolute Men"s Championship Stand Up Fight).

Турнир пройдет 31 октября в Москве.

Особенность поединков лиги - бои будут проходить исключительно в стойке, где разрешены удары ногами и руками.

Главой AMC SUF станет лучший кикбоксер планеты вне зависимости от весовых категорий Чингиз Аллазов, а известный менеджер в мире единоборств Виталий Тарасов будет генеральным продюсером лиги.

Также в рамках одного из турниров AMC SUF российский боец Расул Мирзаев встретится с экс-чемпионом Hardcore MMA Наби Набиевым.

MMA бокс кикбоксинг Алексей Папин
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