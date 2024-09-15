Валентина Шевченко вернула себе титул чемпиона UFC

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Представительница Киргизии Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо в со-главном поединке турнира UFC 306 в Лас-Вегасе.

По итогам пяти раундов победу Шевченко присудили единогласным решением судей.

В результате Шевченко вернула себе титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе. Впервые она завоевала пояс в декабре 2018 года, победив Йоанну Енджейчик из Польши. После этого Шевченко семь раз защитила титул, а потом – в марте 2023 года - уступила Грассо. В сентябре того же года соперницы встретились вновь, но их поединок завершился вничью.

Теперь у Шевченко в смешанных единоборствах 24 победы, четыре поражения и одна ничья. Грассо потерпела четвертое поражение при 16 победах и одной ничьей.