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"Бавария" забила девять голов в первом туре исторической Лиги чемпионов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 9:2 разгромили хорватское "Динамо" в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Четыре гола провел Харри Кейн, один с игры (на 57-й минуте) и три с пенальти (19, 73, 78). Также в составе победителей отличились Рафаэл Геррейру (33), Майкл Олисе (38, 61), Лерой Зане (85), Леон Горецка (90+2).

В составе команды из Загреба точными ударами отметились Бруно Петкович (49) и Такуя Огивара (50).

Результаты остальных матче игрового дня: "Ювентус" (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1, "Янг Бойз" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия) – 0:3, "Реал" (Испания) – "Штутгарт" (Германия) – 3:1, "Милан" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:3, "Спортинг" (Португалия) – "Лилль" (Франция) – 2:0.

В сезоне-2024/25 турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы. В соревновании примут участие 36 команд. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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