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Кравцов усомнился в больших шансах Шумкова на победу в поединке с Мирзахалиловым

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов считает, что если россиянина Всеволода Шумкова и можно назвать фаворитом в поединке с представителем Узбекистана Миразизбеком Мирзахалиловым, то не явным.

"Я бы не считал Всеволода явным фаворитом, да и вообще просто фаворитом. В этом поединке расклад очень близкий. Мирзахалилов — опытный боксер, у которого все в порядке с психологией. Если вспоминать его претендентский поединок с мексиканцем, то думал, что он просядет по ходу на фоне того темпа, который они взяли на старте. Но в итоге мы увидели, что Мирзахалилов сам "просадил" мексиканца. Плюс Миразизбек бьет выборочно и мало пропускает", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

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"Даже с учетом субъективности если и говорить о каких-то предпочтениях, то в процентах я бы дал 60 на 40 в пользу Всеволода — не больше. И обращу внимание на субъективность. Но бой очень конкурентный, сложно говорить, фаворит ли Шумков в этом поединке", - отметил Кравцов.

Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков 28 сентября в Баку проведет бой за титул IBA в весе до 57 кг против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Этот 10-раундовый поединок возглавит очередной грандиозный турнир из серии "Ночь чемпионов IBA".

Также на турнире "Ночь чемпионов IBA" Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, пятикратный чемпион России Габил Мамедов встретится с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым в 6-раундовом поединке в весе до 63,5 кг.

IBA бокс Эдуард Кравцов Габил Мамедов Всеволод Шумков
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