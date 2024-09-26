СМИ сообщили о планах Месси через год вернуться в родной клуб

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси не будет продлевать контракт с американским клубом "Интер Майами", сообщает AS. Соглашение истекает в 2025 году.

Отмечается, что позиция футболиста связано с его желанием присоединиться к аргентинской команде "Ньюэллс Олд Бойз", который является родным для форварда. Кроме того, именно здесь Месси и хочет завершить свою карьеру.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" 38-летний Месси основную часть клубной карьеры провел в испанской "Барселоне", в составе которой выиграл множество титулов. Также он играл во французском "Пари Сен-Жермен", а затем перешел в клуб MLS "Интер Майами".