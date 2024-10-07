Пять вызванных в сборную России футболистов пропустят октябрьский сбор

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вратари Александр Максименко, Андрей Лунев, защитник Руслан Литвинов, полузащитник Иван Обляков и нападающий Константин Тюкавин не примут участие в октябрьском сборе в составе сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Максименко прибыл с травмой, не позволяющей участвовать в тренировках, он вернулся в расположение "Спартака" для лечения по согласованию с клубными врачами. Возвращается Максименко вместе с партнером по "Спартаку" Литвиновым, у которого после дополнительного обследования выявлено микроповреждение.

Лунев возвращается в "Динамо" для восстановления из-за перегрузочного состояния. У Тюкавина и Облякова выявлено ОРВИ.

Футболисты сборной России проводят сбор на базе в Новогорске. Ожидалось, что в октябре национальная команда проведет товарищеские матчи, однако соперников для нее найти не удалось.