Кириенко поздравила боксеров Гаджимагомедова и Батыргазиева с защитой поясов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поздравила Муслима Гаджимагомедова и Альберта Батыргазиева с успешным выступлением на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в четверг в Уфе в рамках форума "Россия – спортивная держава".

"Мы поздравляем Альберта и Муслима с защитой чемпионских поясов. Они молодцы, это замечательные ребята. Также поздравляю Артура Субханкулова, Даниса Габдрафикова и Азалию Аминеву. За них болел весь зал. Азалия уверенно выиграла свой второй бой на профессиональном ринге, она молодец. Желаю им продвижения вперед. Ждем наших чемпионов и на турнире сильнейших", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

"Возвращение Муслима и Альберта в олимпийский бокс для отбора на чемпионат мира? Думаю, Муслим Гаджимагомедов обязательно поучаствует. Но хочу сказать, что и Альберт, и Муслим – это амбициозные парник с характером. Им все по плечу. Мы в них уверены!" - заявила руководитель организации.

Как сообщалось, олимпийский чемпион-2020, временный чемпион WBA Альберт техническим нокаутом в пятом раунде победил Альберта Пагару из Филиппин и провел первую защиту пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг. Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей (все 120-108) победил немца Леона Харта в своей первой защите пояса WBA в бриджервейте.

Также в рамках турнира в Уфе свои победы одержали боксеры из Республики Башкортостан Артур Субханкулов (завоевал пояс WBA Asia), Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.