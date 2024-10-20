Овечкин до 40 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 6:5 (3:1, 2:2, 0:2, 1:0) в пользу "Вашингтона", победитель определился в овертайме.

Один из голов в первом периоде провел российский нападающий Александр Овечкин. Для него это первый гол в нынешнем сезоне. А за всю карьеру в регулярных чемпионатах он забросил 854 шайбы и, таким образом, сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 40 голов.