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Овечкин до 40 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 6:5 (3:1, 2:2, 0:2, 1:0) в пользу "Вашингтона", победитель определился в овертайме.

Один из голов в первом периоде провел российский нападающий Александр Овечкин. Для него это первый гол в нынешнем сезоне. А за всю карьеру в регулярных чемпионатах он забросил 854 шайбы и, таким образом, сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 40 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Уэйн Гретцки
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