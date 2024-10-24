Футболист ЦСКА Пьянич выступил за матч сборных России и Боснии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Боснийский новичок московского футбольного клуба ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что был бы не против проведения товарищеской встречи сборной Боснии и Герцеговины против России.

"Думаю, провести такой матч — это о'кей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит", - приводит слова Пьянича "Спорт-Экспресс".

Четырехкратный чемпион Италии в составе "Ювентуса" Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре, и этот трансфер многими в России был раскритикован. Причина – в срыве осенью 2022 года товарищеской игры между российской и боснийской сборными как раз после высказываний Пьянича (и ряда других лидеров национальной команды Боснии и Герцеговины): он был категорически против проведения той встречи.

"В том самом интервью я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события на Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране", - объясняет сейчас Пьянич.

"Мой комментарий был исключительно о том, что мы не знали, насколько безопасно проводить матч в России. Это была позиция всей сборной на тот момент. Сейчас я здесь, и мне нечего стыдиться, не из-за чего переживать. Все мои слова касались лишь безопасности. Ничего более", - добавил футболист.

Пьянич также выразил надежду, что "завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях".

"Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть", - сказал он.

За сборную Боснии и Герцеговины 34-летний футболист провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

В ЦСКА Пьянич перешел на правах свободного агента.

Помимо "Ювентуса" он выступал, в частности, за французский "Лион", итальянскую "Рому" и испанскую "Барселону", с которой завоевал Кубок Испании.