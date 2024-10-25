Дюков допустил вероятность матча России со сборной из Европы в 2025 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с европейскими сборными возможность товарищеского матча с Россией в следующем году, сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

"Мы договорились о том, что все будет зависеть от графика и календаря. Если у этих (европейских - ИФ) сборных будет возможность, то мы обсудим матчи в следующем году", - сказал Дюков в пятницу на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

Дюков отметил, что при выборе соперников для сборной России РФС руководствуется несколькими принципами. Первый касается проведения матчей дома перед своими болельщиками. Второй принцип затрагивает рейтинг соперника для сборной. Дюков выразил надежду на то, что в Россию будет приезжать больше статусных соперников.

"Что касается матчей, которые мы проведем в ноябре, договоренности о проведении этих матчей достигнуты. Это сборные Брунея и Сирии. Как вы знаете, практически все сборные в эти окна проводят игры в официальных турнирах. Поэтому количество сборных команд, с которыми мы можем провести матч, ограничено", - сказал глава РФС.

Он подчеркнул, что для РФС важно провести эти матчи, поскольку они пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

В октябре сборная России по футболу осталась без соперников.

В настоящее время сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может играть только в товарищеских матчах. Преимущественно удается договориться с азиатскими сборными. Из представителей Европы с россиянами после введения санкций сыграли Сербия (4:0 в пользу сборной России) и Белоруссия (4:0).