Менеджер Тарасов в связи с делом Поветкина выступил за сроки давности в допинге

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Менеджер смешанных единоборств Виталий Тарасов назвал бессмысленными разбирательства вокруг предполагаемого нарушения Александром Поветкиным антидопинговых правил. Как сообщалось, в октябре Международное агентстве допинг‑тестирования (ITA) временно отстранило уже завершившего карьеру боксера за нарушение, датированное 2014 годом.

"Я считаю, что у всех кейсов, связанных с допингом, должны быть сроки давности. Например, четыре года для олимпийских дисциплин и два для неолимпийских. Если вы за это время ничего не нашли и не доказали, значит больше нечего и обсуждать", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Когда я сейчас читаю, что в бою Александра Поветкина десятилетней давности (с Карлосом Такамом) фигурировало нарушение антидопинговых правил, то я спрашиваю: "А чем вы занимались эти 10 лет?". Потому что я как менеджер ставлю себя на место менеджера Карлоса Такама. Допустим, я еду с моим бойцом Тимуром Слащининым в США. Мы там проигрываем местному боксеру. Мы приезжаем в Россию. Нас не встречает пресса в аэропорту. Мне не с чем идти на переговоры к спонсорам. Я теряю кучу вариантов развития карьеры для своего бойца. А через 10 лет мне говорят: "А ваш соперник был на допинге, мы можем аннулировать результат боя". Да мне уже все равно к этому времени, честно", - отметил менеджер.

"То есть если бы через 10 лет такое случилось с американским боксером, соперником моего бойца, я был бы на его стороне. Он уже сделал что-то важное, какая мне разница, что вы решили спустя 10 лет?" - задался вопросом он.

Тарасов обратил вынимание на то, что "антидопинговые службы вообще-то живут с денег, которые генерирует спорт". "И, если вы не можете за год или за два сказать, уличен спортсмен в чем-то или нет, тогда лучше вообще ничего не говорите, потому что вы компрометируете индустрию, которая вас содержит. Нокаут Поветкина в бою с Такамом одно из самых ярких событий 2014-го. Это кирпичик в конструкции всей индустрии, частью которой являются антидопинговые службы. И если они не могут сделать эту конструкцию прочнее в моменте, то не стоит ее ломать постфактум", - заявил Тарасов.

Решение ITA было принято на основании базы данных московской лаборатории. При этом дата нарушения – 25 октября 2014 года.

45-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимается общественной деятельностью. В мае 2024 года назначен заместителем губернатора Вологодской области.