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Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге мира

Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге мира
Даниил Медведев
Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

В обратном направлении последовал серб Новак Джокович.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Янник Синнер (Италия). Немец Александр Зверев поднялся с третьего на второе место, испанец Карлос Алькарас опустился со второго на третье.

Американец Тэйлор Фриц сохранил за собой шестую строчку. С восьмой на седьмую поднялся норвежец Каспер Рууд, с 10-й на восьмую – австралиец Алекс де Минор. Россиянин Андрей Рублев опустился с седьмой на девятую ступень, болгарин Григор Димитров – с девятой на 10-ю.

теннис Новак Джокович Даниил Медведев Андрей Рублев
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