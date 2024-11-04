Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге мира

Даниил Медведев Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

В обратном направлении последовал серб Новак Джокович.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Янник Синнер (Италия). Немец Александр Зверев поднялся с третьего на второе место, испанец Карлос Алькарас опустился со второго на третье.

Американец Тэйлор Фриц сохранил за собой шестую строчку. С восьмой на седьмую поднялся норвежец Каспер Рууд, с 10-й на восьмую – австралиец Алекс де Минор. Россиянин Андрей Рублев опустился с седьмой на девятую ступень, болгарин Григор Димитров – с девятой на 10-ю.