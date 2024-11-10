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ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в 15- туре чемпионата России.

Матч прошел в Самаре.

На 45+5 минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу Игоря Дивеева. На 60-й минуте Игорь Двитрриев забил ответный мяч. На 84-й минуте отличился армеец Данил Круговой.

ЦСКА набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 12-й строчке, 12 баллов.

Крылья Советов ЦСКА футбол
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