ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" в 15- туре чемпионата России.

Матч прошел в Самаре.

На 45+5 минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу Игоря Дивеева. На 60-й минуте Игорь Двитрриев забил ответный мяч. На 84-й минуте отличился армеец Данил Круговой.

ЦСКА набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 12-й строчке, 12 баллов.