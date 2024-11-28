"Динамо" победило "Локомотив" и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" завоевали путевку в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
По сумме двух встреч в 1/4 финала турнира в этой сетке динамовцы оказались сильнее столичного "Локомотива".
Основное время ответного матча на поле "Локомотива" завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо", на 89-й минуте отличился Константин Тюкавин.
Ранее в первом матче также с минимальной разницей в счете победил "Локомотив" - 2:1.
В результате потребовалась серия пенальти, в которой сильнее оказалось "Динамо" (4:3).