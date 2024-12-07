"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили нижегородский "Пари НН" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

Голы забили Тео Бонгонда (53-я минута), Манфред Угальде (62), Эсекьель Барко (64).

Победа стала шестой подряд для "Спартака" в РПЛ.

Лидирующий в списке бомбардиров Угальде довел до 15 число голов в чемпионате. Девять из них забил за четыре последние игры, что является рекордом РПЛ.

"Спартак" набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него располагаются имеющие по игре в запасе петербургский "Зенит" (39) и ФК "Краснодар" (38).

"Пари НН" - на 12-й строчке, 16 очков.

18-й тур – последний в чемпионате перед зимней паузой.