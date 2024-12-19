Станкович признан лучшим тренером в РПЛ по итогам ноября-декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига признала главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича лучшим тренером чемпионата России по футболу по итогам ноября и декабря.

"Главный тренер "Спартака" победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов "Матч Премьер" и почти 63 процента болельщиков", - говорится в сообщении РПЛ.

В отчетный период "Спартак" выиграл все пять матчей чемпионата.

Также на звание лучшего тренера претендовали Марцел Личка ("Динамо"), Валерий Карпин ("Ростов"), Рашид Рахимов ("Рубин") и Заур Тедеев ("Акрон").