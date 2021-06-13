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Черчесов назвал хорошей физическую готовность сборной России к матчам Евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не проводил индивидуальных бесед с вратарем Антоном Шуниным и защитником Андреем Семеновым, после ошибок которых команда пропустила голы от Бельгии в матче Евро-2020.

"Нет, ничего не сказал. Потому что есть команда, которая на поле должна выполнять те задания, которые даем", - сказал он в эфире "Матч ТВ".

При этом Черчесов высоко оценил физическую форму сборной.

"Готовность физическая, опять увидели, она хорошая. Но другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые на этом уровне надо качественно выполнять, потому что любой маленький промах решает все", - сказал главный тренер сборной России.

Как сообщалось, сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в первом своем матче на Евро-2020. Игра прошла в Петербурге.

футбол Евро-2020

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