Терявший сознание на матче Евро-2020 футболист заявил о хорошем самочувствии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, попавший в больницу после того, как у него остановилось сердце во время матча чемпионата Европы 2020 года против Финляндии, поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Большое спасибо за поддержку и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Я должен сдать кое-какие анализы в больнице, но, в целом, чувствую себя хорошо", - приводятся слова футболиста в твиттере сборной Дании.

Как сообщалось, незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия - Дания (1:0) 13 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце.

Ранее в воскресенье руководство Датского футбольного союза выступило с заявлением, в котором сообщило, что футболист продолжает находиться в больнице и передает пожелания успешного выступления на турнире партнерам по команде.