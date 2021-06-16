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Черчесов настроен на победу в матче против Финляндии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главной целью сборной России по футболу в матче Евро-2020 против Финляндии является только победа, заявил главный тренер национальной команды страны Станислав Черчесов.

"Настраиваемся только на победу", - подчеркнул он в эфире Первого канала..

Сборная России в среду проведет второй матч на Евро-2020, соперником станет команда Финляндии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени. "Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию матча.

В первой игре россияне со счетом 0:3 уступили Бельгии.

футбол Евро-2020

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