Фернандес выйдет в стартовом составе сборной России на матч против Дании

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Дании.

Как сообщает пресс-служба сборной России, с первых минут в составе команды на поле будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Артем Дзюба.

В предыдущем матче - против Финляндии (1:0 в пользу сборной России) 16 июня - травму получил Фернандес, однако он успел восстановиться к игре с Данией.

Матч Россия - Дания пройдет в Копенгагене и стартует в 22:00 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию встречи.

После первых двух туров в группе В лидирует сборная Бельгии - 6 очков. Она уже обеспечила себе выход в плей-офф. По 3 балла набрали Россия и Финляндия, у Дании очков пока нет.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял в своей группе третье место.