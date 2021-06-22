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РФС не будет спешить с решением по Черчесову в сборной России

РФС не будет спешить с решением по Черчесову в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что принимать кадровые решения сразу же после вылета сборной страны из Евро-2020 нецелесообразно.

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"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно", - приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

"Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене", - отметил президент РФС.

В понедельник сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре Евро-2020 и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. Матч прошел в Копенгагене.

Ранее на турнире Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

футбол РФС

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