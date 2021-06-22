Санкт-Петербург примет все запланированные в городе матчи Евро-2020

Это информацию "Интерфаксу" подтвердили в УЕФА и в оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - УЕФА и петербургский оргкомитет Евро-2020 заявляют о том, что Санкт-Петербург проведет все запланированные здесь матчи чемпионата Европы по футболу.

"Планируется, что матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге, в соответствии с расписанием. Информацию о возможных мерах или ограничениях, которые могут быть введены в связи с пандемией коронавируса, можно получить у местных или национальных органов власти", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе УЕФА.

В оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге "Интерфаксу" также подтвердили информацию о том, что Санкт-Петербург примет оставшиеся из запланированных здесь матчей.

"Подготовка идет по плану, никаких изменений нет. Пять матчей мы уже провели, шестой завтра, впереди также четвертьфинал. УЕФА ежедневно проводит совещания, никаких переносов не планируется", - сообщили в оргкомитете.

Чемпионат Европы 2020 года проводится в 11 городах континента. Семь матчей турнира (шесть групповых и один четвертьфинальный матч) принимает Санкт-Петербург. 12 июня на "Газпром Арене" сыграли Бельгия и Россия (3:0), 14 июня - Польша и Словакия (1:2), 16 июня - Финляндия и Россия (0:1), 18 июня - Швеция и Словакия (1:0), 21 июня - Финляндия и Бельгия (0:2). 23 июня здесь должен пройти матч Швеция - Польша, 2 июля - игра в рамках 1/4 финала.

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