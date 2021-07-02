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Черчесов объяснил поражение от Дании давлением трибун

Черчесов объяснил поражение от Дании давлением трибун
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Дании оказали влияние на российскую сборную, в результате россияне уступили в Копенгагене в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Такое предположение высказал наставник российской команды Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции.

"Я не знаю, кто нас обыграл в матче с Данией - футболисты или датские трибуны, их нация? Кстати, наших болельщиков туда не пустили", - сказал Черчесов.

Сборная России проиграла Дании в третьем матче группового этапа 21 июня со счетом 1:4.

Также подопечные Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

футбол сборная России Дания Станислав Черчесов Евро-2020

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