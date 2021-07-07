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Арбитр Карасев не будет судить финал чемпионата Европы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым не будет работать на финальном матче чемпионата Европы по футболу-2020.

"Всем привет! Евро-2020-это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" - написал Карасев в инстаграме.

В качестве главного арбитра Карасев работал на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0), Германия – Венгрия (2:2). Также он обслуживал игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Накануне россиянин в качестве резервного арбитра работал на полуфинале Италия – Испания (1:1, 4:2 – по пенальти).

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля. В нем примут участие Италия и победитель полуфинального матча Англия – Дания.

футбол Евро-2020

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