Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти

Инцидент произошел в дополнительное время полуфинала Евро-2020

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное производство в связи с использованием лазерной указки в ходе полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом организации.

Инцидент произошел в дополнительное время матча, когда сборная Англии получила право на пенальти. Когда англичанин Гарри Кейн готовился наносить удар с 11-метровой отметки, в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю неизвестным была направлена лазерная указка. Несмотря на это, Шмейхель смог отразить удар, но Кейн успел на добивание, после чего отправил мяч в сетку.

NEWS | #ENG have been charged by UEFA after a laser pointer was directed at Kasper Schmeichel during the win over #DEN. https://t.co/8AVjnA2ZjX — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 8, 2021

Англия победила со счетом 2:1 и вышла в финал, где сыграет с Италией.

Также УЕФА рассмотрит инциденты, связанные с нарушением правил поведения болельщиками во время исполнения гимна, и использования ими фейерверков.