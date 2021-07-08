Сборная Англии победила Данию и впервые вышла в финал Евро

Фото: Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сборная Англии по футболу впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

В полуфинале Евро-2020 англичане нанесли поражение национальной команде Дании - 2:1. Победитель определился по итогам дополнительного времени, основное завершилось со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора, который забил прямым ударом со штрафного на 30-й минуте. На 39-й минуте сборная Англии сравняла счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера. На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, однако Кейн оказался первым на добивании и поразил ворота датчан. Это и позволило сборной Англии одержать победу.

YESSSSSSSSS!!!



The #ThreeLions are EURO finalists for the first time! 🤩 pic.twitter.com/AYddcT0xJt — England (@England) July 7, 2021

Гол Дамсгора стал первым, который Англия пропустила на текущем розыгрыше турнира.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В финальном матче англичане сыграют против сборной Италии, которая сутками ранее победила по пенальти Испанию. Матч также пройдет на "Уэмбли" и состоится 11 июля.

Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

На групповом этапе Евро-2020 Англия с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале – Украине (4:0).

Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.