Поиск

Кремль не будет участвовать в поисках нового главного тренера сборной России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле допускают, что преемником Станислава Черчесова в сборной России может стать как отечественный, так и иностранный специалист, но это решение будет за футбольными властями.

СпортЧерчесов и сборная России. ОбобщениеЧерчесов и сборная России. ОбобщениеЧитать подробнее

"В Кремле считают, что это должны все-таки решать наши футбольные и спортивные власти. Все остальное - это такие любительские рассуждения, и мы не хотели бы опускаться в эти любительские рассуждения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли какие-либо противопоказания к тому, чтобы пост главного тренера сборной России занял иностранный специалист, Песков сказал: "Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла".

Подопечные Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

Накануне Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с Черчесовым.

футбол

Новости по теме

Новости

Олимпийский огонь прибыл в Токио

Олимпийский огонь прибыл в Токио

Плишкова стала второй финалисткой турнира в Уимблдоне

Черчесов и сборная России. Обобщение

Черчесов и сборная России. Обобщение

Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Черчесов пожелал удачи новому тренерскому штабу сборной России

Первая ракетка мира Барти впервые вышла в финал Wimbledon

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Евро-2020

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

В Токио запланировали ввести режим ЧС на время проведения Олимпиады

В Токио запланировали ввести режим ЧС на время проведения Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код