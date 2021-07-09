Кремль не будет участвовать в поисках нового главного тренера сборной России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле допускают, что преемником Станислава Черчесова в сборной России может стать как отечественный, так и иностранный специалист, но это решение будет за футбольными властями.

"В Кремле считают, что это должны все-таки решать наши футбольные и спортивные власти. Все остальное - это такие любительские рассуждения, и мы не хотели бы опускаться в эти любительские рассуждения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли какие-либо противопоказания к тому, чтобы пост главного тренера сборной России занял иностранный специалист, Песков сказал: "Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла".

Подопечные Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

Накануне Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с Черчесовым.