Дзюба поблагодарил Черчесова за совместную работу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России Артем Дзюба высказал слова благодарности в адрес экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за ее положительные моменты.

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы", - написал Дзюба в инстаграме.

"Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность", - добавил Дзюба, пожелав Черчесову "всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!".

Накануне Российский футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Черчесовым.

Россияне на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе B и покинула турнир.

57-летний Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. При нем национальная команда достигла наивысшего в своей истории результата на чемпионата мира – выхода в четвертьфинал ЧМ-2018.