Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы по числу голевых передач

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вышел на чистое первое место по числу результативных передач на чемпионатах Европы.

Он сделал голевой пас на Бруну Фернандеша в матче против Турции (3:0). Теперь на его счету семь голевых передач. 39-летний футболист опередил поляка Карела Поборски (6 результативных пасов), завершившего карьеру в 2007 году.

Нынешний чемпионат Европы – шестой для Роналду, что тоже является рекордом турнира.