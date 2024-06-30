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Сборная Германии победила Данию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Следующим соперником немцев будет победитель пары Испания - Грузия

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 2:0 взяли верх над Данией в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы.

Игра прошла в Дортмунде и на 35-й минуте прерывалась из-за грозы, ливня и града: двадцать с лишним минут футболисты обеих команд вынуждены были провести в подтрибунном помещении, куда из увел главный судья англичанин Майкл Оливер.

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Между тем, на 4-й минуте немец Нико Шлоттербек поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за фола. Также судья отменил гол датчанина Йоакима Андерсена, незадолго до его точного удара один из его партнеров по сборной попал в офсайд. Этот эпизод случился на 48-й минуте.

Через несколько минут после незасчитанного гола датчан судья назначил пенальти в их ворота – за игру рукой того же Андерсена: с 11-метровой отметки на 53-й минуте точный удар нанес Кай Хаверц.

На 68-й минуте в составе сборной Германии отличился Джамал Мусиала.

На 90+2 минуте был отменен гол немца Флориана Вирца ("вне игры").

В результате Германия вышла в четвертьфинал домашнего Евро, где сыграет с победителем пары Испания – Грузия.

футбол Германия Дания Евро-2024
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