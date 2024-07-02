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Королевская футбольная ассоциация Бельгии не планирует отставку Тедеско

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Отставка Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета из Евро-2024 не входит в планы Королевской футбольной ассоциации страны.

Об этом заявил спортивный директор организации Франк Веркаутерен.

"Нужно несколько дней, чтобы все обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу", - приводит слова Веркаутерена "Спорт-Экспресс".

Накануне Бельгия уступила Франции в 1/8 финала чемпионата Европы и выбыла из турнира.

Экс-наставник "Спартака" Тедеско работает во главе бельгийской сборной с февраля 2023 года.

Доменико Тедеско футбол Бельгия
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