Королевская футбольная ассоциация Бельгии не планирует отставку Тедеско
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Отставка Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета из Евро-2024 не входит в планы Королевской футбольной ассоциации страны.
Об этом заявил спортивный директор организации Франк Веркаутерен.
"Нужно несколько дней, чтобы все обдумать. У Доменико есть контракт, так что у меня нет вопросов или сомнений по этому поводу", - приводит слова Веркаутерена "Спорт-Экспресс".
Накануне Бельгия уступила Франции в 1/8 финала чемпионата Европы и выбыла из турнира.
Экс-наставник "Спартака" Тедеско работает во главе бельгийской сборной с февраля 2023 года.