Илья Ковальчук удивлен шумихой, вызванной отдельным рейсом для хоккеистов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отдельный борт для мужской сборной России по хоккею из Москвы в Пекин был обговорен изначально, заявил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

"Что касается отдельного рейса для хоккеистов, то он был запланирован заранее. Ни для кого не секрет – на все Олимпиады, на которых я лично был, мы всегда летали отдельно. Так было в Корее, Сочи – ничего нового нет. Поэтому я не знаю, почему поднялась такая шумиха", - приводит слова Ковальчука пресс-служба Олимпийского комитета России.

"У ребят, которые летели вторым самолетом, было больше места, возможность получше выспаться. Не вижу в этом никакой проблемы", - отметил Ковальчук.

Хоккеисты отправились в Пекин 2 февраля вечером по московскому времени. Ранее сообщалось, что хоккеисты должны были вылететь одним рейсом с отечественными представителями других видов спорта, однако игроки потребовали отдельный рейс во избежание заболевания коронавирусом.