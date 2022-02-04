Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеФото Весь спорт Поиск
Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 2:1Подробнее

Илья Ковальчук удивлен шумихой, вызванной отдельным рейсом для хоккеистов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отдельный борт для мужской сборной России по хоккею из Москвы в Пекин был обговорен изначально, заявил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

"Что касается отдельного рейса для хоккеистов, то он был запланирован заранее. Ни для кого не секрет – на все Олимпиады, на которых я лично был, мы всегда летали отдельно. Так было в Корее, Сочи – ничего нового нет. Поэтому я не знаю, почему поднялась такая шумиха", - приводит слова Ковальчука пресс-служба Олимпийского комитета России.

"У ребят, которые летели вторым самолетом, было больше места, возможность получше выспаться. Не вижу в этом никакой проблемы", - отметил Ковальчук.

Хоккеисты отправились в Пекин 2 февраля вечером по московскому времени. Ранее сообщалось, что хоккеисты должны были вылететь одним рейсом с отечественными представителями других видов спорта, однако игроки потребовали отдельный рейс во избежание заболевания коронавирусом.

Хроника 23 января – 04 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
хоккей

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Хоккеистка сборной России выступила за перенос Олимпиады

Шесть российских хоккеисток ушли на карантин из-за коронавируса

Завершились первые матчи в рамках Олимпиады в Пекине

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин вместе с другими олимпийцами

Фотогалереи

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Россия идет третьей на командном турнире фигуристов после короткого проката мужчин

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев стали знаменосцами сборной России

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Хоккеистка сборной России выступила за перенос Олимпиады

Шесть российских хоккеисток ушли на карантин из-за коронавируса

В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

Путин счел неправильными попытки ряда стран политизировать спорт "в угоду своим амбициям"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });