Хоккеисты сборной России вылетели в Пекин на Олимпиаду

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России вечерним рейсом вылетела в Пекин для участия в олимпийском турнире в рамках Игр-2022, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"В столицу КНР команда прибудет утром 3 февраля и после сдачи тестов на коронавирус отправится из аэропорта Шоуду в гостиницу на карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вылета в составе сборной произошло изменение: защитник Семен Чистяков покинул расположение команды, а его место в резерве занял Шакир Мухамадуллин. Кроме того, нападающий Станислав Галиев переведен в основной состав, а Кирилл Марченко – в резерв.

Ранее сообщалось, что хоккеисты должны были вылететь одним рейсом с отечественными представителями других видов спорта, однако игроки потребовали отдельный рейс во избежание заболевания коронавирусом. По сообщениям ряда СМИ, этот рейс для хоккеистов все же организовали.

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля, начало - 11:40 мск), Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступит на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.