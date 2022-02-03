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Прыгунья с трамплина назвала понтами решение хоккеистов лететь на ОИ отдельно

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова раскритиковала сборную России по хоккею, пролоббировавшую отдельный от остальных олимпийцев авиарейс на Игры в Пекин.

"Сильно удивилась. Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то еще мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно", - приводит слова Аввакумовой "Спорт-Экспресс".

"Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным. Ковид? Так риски у всех есть. Они так же приедут в аэропорт. А жить в деревне — не опасно? Одна столовая, в которой будут те же ребята, которые с ними должны были лететь. Это в любом случае рулетка", - сказала Аввакумова.

Как сообщалось, российские хоккеисты, испугавшись заразиться коронавирусом, отказались лететь в Пекин на одном борту с представителями других видов спорта и в итоге полетели отдельным рейсом.

Хроника 23 января – 03 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 коронавирус

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