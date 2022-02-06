Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

05:04

Да, надо подчеркнуть: победители и призеры командного турнира по фигурному катанию определятся завтра, когда пройдут произвольные программы среди спортивных пар, танцевальных и в женском одиночном катании. Первые прокаты начнутся в 4:15 утра. Завершится это примерно около 8 утра, думаю. Так что заводите будильник и пусть его звонок, наконец, принесет понедельничный азарт!