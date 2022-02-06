Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн
В воскресенье на Олимпиаде-2022 будет разыграно семь комплектов наград
90,18 заработала Камила за свой блистательный прокат и это первое место!!
Карен Чен показала четвертый результат (65,20 балла) и принесла сборной США лишь 6 зачетных очков. У американской команды сейчас 34 очка, у России - 26. Сейчас состоится олимпийский дебют Камилы Валиевой. Шанс сборной России стать лидером!
Соревнования сноубордисток, к сожалению, сейчас проходят без нас
Итак, японка заработала за свой прокат 74,73 балла и это пока лучший результат. Сборная Японии набрала 28 очков и сравнялась с лидирующей командой США. Сейчас выступит американка Карен Чен и потом - наша Камила Валиева!
Чемпионка Олимпиады-2018 в одиночном катании Алина Загитова!
Beijing-2022 ?? #Beijing2022 #olympics #КомандаГероев #пекин2022 #wewillROCyou#АлинаЗагитова #AlinaZagitova pic.twitter.com/GJUDXM9auE— Team Zagitova (@teamzagitova) February 1, 2022
У сборной Японии пока 20 зачетных очков
Сейчас выступает японка Вакаба Хигути. Которая имеет все шансы вывести сборную своей страны на промежуточное первое место
Весь прикол в том, что мне самому кажется, что сегодня понедельник. Не ошибиться бы.
Отстрелялась пятой китайская (ранее была американской) фигуристка Чжу И. Она принесла в копилку сборной Китая пока 1 гарантированный балл.
Сейчас выступили четыре спортсменки. Лучший результат показали Анастасии - Губанова из Грузии (предварительное первое место) и Шаботова из Украины (второе)
Да, надо подчеркнуть: победители и призеры командного турнира по фигурному катанию определятся завтра, когда пройдут произвольные программы среди спортивных пар, танцевальных и в женском одиночном катании. Первые прокаты начнутся в 4:15 утра. Завершится это примерно около 8 утра, думаю. Так что заводите будильник и пусть его звонок, наконец, принесет понедельничный азарт!
Кстати, американка Карен Чен выступит прямо перед россиянкой, девятой
В ожидании выступления Камилы предлагаем посмотреть ее произвольный прокат на ставшем золотым для нее чемпионате Европы-2022
У меня - у Владимира Нардина в смысле. Надо же представиться
Если вы любитель мемов, у меня для вас хорошие новости
????— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 5, 2022
Мишка-неваляшка и Шапко-кот снова завладели аккаунтами и решили обсудить самые злободневные темы??
Конечно же в своём стиле, а заодно и открыли рубрику #Извинитемем #Beijing2022 pic.twitter.com/f06BC38ByY
Позавчера прошли короткие программы у мужчин и в спортивных парах, а также ритм-танец. Сегодня также пройдет произвольная программа у мужчин. Тройка лидеров после прошедших дисциплин такая: 1.США - 28 очков 2.Россия - 26, 3.Китай - 21.
Она выступит последней, десятой. За победу в дисциплине ее участник приносит в копилку своей страны 10 баллов, за второе место - 9, за третье - 8 и так далее
Сборную России (которая, напомним, выступает под флагом Олимпийского комитета России). в этой дисциплине представляет чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров) Камила Валиева!
Казалось бы, спросите вы, причем тут фигуристка Камила Валиева, которая присутствует на главной картинке к трансляции? А все дело в том, что сейчас идет короткая программа в женском одиночном катании в рамках командного турнира фигуристов!
Время - московское
В 5:24 начнется решающий этап сноубордисток в слоупстайле
В 6:00 – скоростной спуск среди горнолыжников
В 10:00 состоится скиатлон среди лыжников
В 11:30 начнется заезды на 5000 м среди конькобежцев
В 15:00 – решающие прыжки с трамплина среди мужчин (трамплин – средний)
В 15:40 – женские соревнования по фристайлу (между прочим – могул)
В 16:15 – мужские соревнования по санному спорту (сани-одиночки)
Вчера разыграли шесть комплектов и вот что из этого вышло
Сегодня будет разыграно семь комплектов наград!
"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций соревнований, проходящих в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине!
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