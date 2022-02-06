Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеФото Весь спорт Поиск
Поиск
Фигурное катание04:30Женщины. Короткая программаПодробнее
Фигурное катание06:50Мужчины. Произвольная программаПодробнее
Лыжные гонки10:00Мужчины. ФиналПодробнее

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

В воскресенье на Олимпиаде-2022 будет разыграно семь комплектов наград

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

05:51

90,18 заработала Камила за свой блистательный прокат и это первое место!!

05:45

Карен Чен показала четвертый результат (65,20 балла) и принесла сборной США лишь 6 зачетных очков. У американской команды сейчас 34 очка, у России - 26. Сейчас состоится олимпийский дебют Камилы Валиевой. Шанс сборной России стать лидером!

05:44

Соревнования сноубордисток, к сожалению, сейчас проходят без нас

05:37

Итак, японка заработала за свой прокат 74,73 балла и это пока лучший результат. Сборная Японии набрала 28 очков и сравнялась с лидирующей командой США. Сейчас выступит американка Карен Чен и потом - наша Камила Валиева!

05:35

Чемпионка Олимпиады-2018 в одиночном катании Алина Загитова!

05:32

У сборной Японии пока 20 зачетных очков

05:31

Сейчас выступает японка Вакаба Хигути. Которая имеет все шансы вывести сборную своей страны на промежуточное первое место

05:13

Весь прикол в том, что мне самому кажется, что сегодня понедельник. Не ошибиться бы.

05:10

Отстрелялась пятой китайская (ранее была американской) фигуристка Чжу И. Она принесла в копилку сборной Китая пока 1 гарантированный балл.

05:08

Сейчас выступили четыре спортсменки. Лучший результат показали Анастасии - Губанова из Грузии (предварительное первое место) и Шаботова из Украины (второе)

05:04

Да, надо подчеркнуть: победители и призеры командного турнира по фигурному катанию определятся завтра, когда пройдут произвольные программы среди спортивных пар, танцевальных и в женском одиночном катании. Первые прокаты начнутся в 4:15 утра. Завершится это примерно около 8 утра, думаю. Так что заводите будильник и пусть его звонок, наконец, принесет понедельничный азарт!

05:01

Кстати, американка Карен Чен выступит прямо перед россиянкой, девятой

05:00

В ожидании выступления Камилы предлагаем посмотреть ее произвольный прокат на ставшем золотым для нее чемпионате Европы-2022

04:56

У меня - у Владимира Нардина в смысле. Надо же представиться

04:54

Если вы любитель мемов, у меня для вас хорошие новости

04:50

Позавчера прошли короткие программы у мужчин и в спортивных парах, а также ритм-танец. Сегодня также пройдет произвольная программа у мужчин. Тройка лидеров после прошедших дисциплин такая: 1.США - 28 очков 2.Россия - 26, 3.Китай - 21.

04:48

Она выступит последней, десятой. За победу в дисциплине ее участник приносит в копилку своей страны 10 баллов, за второе место - 9, за третье - 8 и так далее

04:46

Сборную России (которая, напомним, выступает под флагом Олимпийского комитета России). в этой дисциплине представляет чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров) Камила Валиева!

04:44

Казалось бы, спросите вы, причем тут фигуристка Камила Валиева, которая присутствует на главной картинке к трансляции? А все дело в том, что сейчас идет короткая программа в женском одиночном катании в рамках командного турнира фигуристов!

04:44

Время - московское

04:44

В 5:24 начнется решающий этап сноубордисток в слоупстайле

В 6:00 – скоростной спуск среди горнолыжников

В 10:00 состоится скиатлон среди лыжников

В 11:30 начнется заезды на 5000 м среди конькобежцев

В 15:00 – решающие прыжки с трамплина среди мужчин (трамплин – средний)

В 15:40 – женские соревнования по фристайлу (между прочим – могул)

В 16:15 – мужские соревнования по санному спорту (сани-одиночки)

04:34

Вчера разыграли шесть комплектов и вот что из этого вышло

04:33

Сегодня будет разыграно семь комплектов наград!

04:33

"Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций соревнований, проходящих в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине!

04:32

Здравствуйте!

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

11
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Олимпиада-2022 Пекин

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов на ОИ

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Валиева заявлена на короткую программу командного турнира фигуристок

Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Эксперты назвали фаворитов Олимпиады в лыжах и биатлоне

За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 45 новых случаев COVID-19

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры-2022 открытыми

Фотогалереи

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов на ОИ

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Валиева заявлена на короткую программу командного турнира фигуристок

Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Эксперты назвали фаворитов Олимпиады в лыжах и биатлоне

Россия победила Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });