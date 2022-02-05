Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены завоевали по одной серебряной и бронзовой медали в первый день розыгрыша наград на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Обладательницей серебряной награды в субботу стала Наталья Непряева, финишировавшая второй в скиатлоне. Бронзовую медаль завоевала российская команда биатлонистов (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) в смешанной эстафете.

В медальном зачете сборная Олимпийского комитета России, под флагом которой на ОИ в свете санкций CAS выступают отечественные спортсмены, делит седьмое-восьмое места с Канадой. На первой строчке находится Норвегия, на счету которой две золотые медали.

В воскресенье на Играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.