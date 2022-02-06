Соперники Большунова шокированы его "золотым" отрывом в скиатлоне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Британский лыжник Эндрю Масгрэйв назвал невероятным преимущество, с которым россиянин выиграл гонку в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине.

"Это нереально выиграть столько, сколько сегодня выиграл Большунов. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Абсолютно дико", - приводит слова Масгрэйва NRK.

Как сообщалось, Большунов выиграл гонку с преимуществом перед серебряным призером россиянином Денисом Спицовым более чем в минуту, перед бронзовым, финном Ийво Нисканеном – более чем в две минуты.

Сам Нисканен выразил восторг триумфом россиян.

"Это было невероятно. Я не мог успеть за ними, так что долго пришлось ехать одному. Но мне удалось сохранить темп, я доволен гонкой", - цитирует финна тот же источник.

Золото Большунова стало первой наградой высшего достоинства у россиян на Играх в Пекине.