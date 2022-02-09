Олимпиада Пекин 2022

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Эксперты назвали сборную России по хоккею фаворитом Олимпиады-2022

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом олимпийского турнира в рамках Игр-2022 в Пекине, считают эксперты информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров".

"То, что НХЛ не отпустила своих игроков на Игры в Пекин, сыграло на руку сборной России, ведь теперь ее шансы на золото взлетели до 35% – это больше, чем у кого-либо", - говорится в отчете, предоставленном "Интерфаксу".

Главными конкурентами россиян букмекеры назвали Финляндию – 18%, Швецию – 15% и Канаду – 10%.

Хоккейный мужской турнир на Олимпиаде в Пекине стартует в среду. Российская команда проведет игру с соперниками из сборной Швейцарии, начало – 11:40 мск. Также на групповом этапе россияне сыграют Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступит на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

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Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Хроника 23 января – 09 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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