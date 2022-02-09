Эксперты назвали сборную России по хоккею фаворитом Олимпиады-2022

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею является фаворитом олимпийского турнира в рамках Игр-2022 в Пекине, считают эксперты информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров".

"То, что НХЛ не отпустила своих игроков на Игры в Пекин, сыграло на руку сборной России, ведь теперь ее шансы на золото взлетели до 35% – это больше, чем у кого-либо", - говорится в отчете, предоставленном "Интерфаксу".

Главными конкурентами россиян букмекеры назвали Финляндию – 18%, Швецию – 15% и Канаду – 10%.

Хоккейный мужской турнир на Олимпиаде в Пекине стартует в среду. Российская команда проведет игру с соперниками из сборной Швейцарии, начало – 11:40 мск. Также на групповом этапе россияне сыграют Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступит на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.