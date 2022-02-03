Олимпиада Пекин 2022

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Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022

Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022
Российским спортсменам выплатят по 4 млн руб. за золото Игр-2022
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн, бронзовые - по 1,7 млн рублей, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на играх. За золотую медаль - 4 миллиона рублей, за серебряную - два с половиной, а за бронзовую медаль - миллион семьсот тысяч рублей", - сказал он на заседании правительства.

Олимпиада-2022

Мишустин отметил, что "также поощрения получат те, кто сопровождают спортсменов к успеху, помогают им готовиться". Он пояснил, что говорит о тренерах и других специалистах.

Официально Олимпиада-2022 стартует в пятницу, однако квалификационные соревнования в ряде дисциплин уже начались.

В Пекин на участие в Играх-2022 отправились 213 спортсменов (109 мужчин и 104 женщины). Из них - 12 олимпийских чемпионов Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Сергей Андронов, Егор Яковлев, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко (все — хоккей), Вик Уайлд (сноуборд), Никита Кацалапов (фигурное катание на коньках), Александр Третьяков (скелетон), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба — шорт-трек).

В свете решений CAS, датированных декабрем 2020 года, отечественные спортсмены выступят на ОИ-2022 под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь прозвучит фрагмент из музыки Петра Чайковского.

Хроника 23 января – 03 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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